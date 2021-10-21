Депутаты поддержали предложения о предоставлении общественным организациям муниципальных помещений

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 21 октября 2021 года одобрила предложения о включении шести новых объектов в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое может быть передано по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям.

Как сообщил депутатам исполняющий обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров, в перечень предлагается включить пять помещений в доме №15 на Советской улице и подвал в доме № 27/20 на Ижорской улице.

С просьбой о предоставлении трех смежных помещения общей площадью 72,4 кв. м в доме № 15 на Советской улице в администрацию города обратилась общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Канавинского района. Муниципальные помещения планируется использовать для организации досуга жителей старшего поколения.

Еще одно помещение по тому же адресу предлагается включить в перечень по ходатайству АТСЖ «Канавино». Оно будет использоваться для проведения консультаций жителей по жилищным вопросам, повышения квалификации председателей ТСЖ и ЖСК.

Канавинская районная организация областного профсоюза работников народного образования и науки РФ обратилась в муниципалитет с просьбой предоставить помещение под офис также в доме №15 на Советской улице.

Нижегородской благотворительный фонд «Аистенок» планирует организовать на Ижорской улице кризисный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помещение будет использоваться для сбора гуманитарной помощи, проведения консультаций психолога, юриста и социального работника, а также лекций на темы семьи и детства.

По данным КУГИ, передача муниципальных помещений в безвозмездное пользование общественным организациям позволит снизить затраты города на их содержание ориентировочно на 189 тыс. рублей в год.

Обращения общественных организаций были предварительно одобрены на заседании постоянно действующей рабочей группы по реализации Положения о предоставлении муниципального имущества НКО.

Постоянная комиссия рекомендовала включить данный вопрос в повестку заседания Думы 27 октября и принять его при голосовании.