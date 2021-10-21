Квартиру дешевле 100 тысяч рублей можно купить в Нижегородской области

Квартира за 100 тысяч рублей располагается в Урене. Фото: avito.ru

100 тысяч рублей стоит самая дешевая квартира в Нижегородской области. По данным портала «Авито», жилое помещение, выставленное на продажу по такой цене, располагается на улице Пролетарской в Урене. Дом деревянный, одноэтажный. Площадь однокомнатной квартиры составляет 33 квадратных метра. На данный момент у квартиры имеется 4 собственника, ограничений не найдено.

Еще одна «однушка» с аналогичной ценой находится в поселке Вахтан городского округа города Шахунья. Жилое помещение располагается на 4 этаже кирпичной пятиэтажки 1985 года постройки. Площадь квартиры составляет 32 «квадрата», имеется балкон, мебель, выполнен косметический ремонт. Владелец предупредил о долге за коммунальные платежи.

Отметим, что в обоих случаях предусмотрен торг. Это значит, что есть возможность купить квартиру дешевле заявленной цены.

Ранее «Комсомолка» опубликовала список районов Нижегородской области с самым дешевым жильем.

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