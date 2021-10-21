Прокуратура проводит проверку по факту возгорания в лицее №82 в Нижнем Новгороде

По факту эвакуации учащихся из лицея №82 в Нижнем Новгороде организована проверка соблюдения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В настоящее время предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электросветильника с последующим горением.
Напомним, что около восьми утра в лицее №82 в Сормовском районе сработала пожарная тревога и на улицу в срочном порядке были эвакуированы 676 человек, из которых 650 – дети.
Пожарные прибыли на место вызова и вскоре ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. После этого для средних и старших классов учебный процесс был возобновлён, а учащихся младших классов отправили домой.
- Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.
Проверку проведет прокурор Сормовского района, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
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