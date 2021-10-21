В 14 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 14 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Известно, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 183 417 человек, из них 73 477 человек проживает в Нижнем Новгороде,109 940 – в районах и городских округах Нижегородской области.

- По данным на утро 21 октября, всего привито 1 130 094 нижегородца, из них второй компонент получили 1 040 598 человек, - отмечают в сообщении.

Самыми зараженными территориями в регионе по-прежнему остаются Дзержинск (15 270 человек) и Бор (9 209 человек). Следом идёт Городецкий район (5 458 человек) и Балахнинский район (5 206 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (17 696 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (5 271 человек).

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