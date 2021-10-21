Хоккеисты нижегородского «Торпедо» со счетом 0:1 проиграли омскому «Авангарду» 20 октября

Исход матча- 0:1. Фото: https://www.hctorpedo.ru/

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 0:1 проиграла омскому «Авангарду» в домашнем матче КХЛ 20 октября. Как сообщает пресс-служба команды, первый период оказался «сухим». Единственная шайба была забита на втором отрезке игры – нападающий гостей Арсений Грицюк воспользовался ошибкой «бело-синих» и открыл счет. Ответный удар от торпедовцев ни к чему не привел – Марк Марин угодил в штангу.

В третьем периоде хозяевам также не удалось сравнять счет, хотя бросков и попаданий в створ было в разы больше, чем у соперника.

- Игра была равной. В какие-то моменты мы хорошо давили, но сегодня ничего не шло в ворота. Соперник забросил всего одну шайбу, но мы никак не могли забить в ответ. И из этого получилась разница. Сейчас нам нужно восстановиться. Движение у ребят было не таким, как в прошлом матче. Полностью восстановимся и будем готовиться к заключительной игре перед выездом,-рассказал главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

С ним солидарен и защитник торпедовцев Зият Пайгин.

- Обе команды неплохо действовали от обороны. Нам не удалось реализовать свои моменты. Соперник сделал это и довел игру до победы. Ребята бились и отдавались, за игру им не должно быть стыдно. Нам надо лучше играть в обороне, чтобы на шайбе первым оказывались мы, а не соперники. Будем исправляться и двигаться дальше, - подчеркнул он.

24 октября в 17:00 на арене «Нагорного» состоится хоккейный поединок между «Торпедо» и «Нефтехимиком». Затем начнется серия выездных матчей.