Гостями кинофестиваля им. Александра Невского в Городце станут известные актеры

Второй кинофестиваль имени Александра Невского пройдет в Городе в период с 22 по 24 октября. Гостями мероприятия станут десятки известных актеров. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Известно, что на фестиваль приедет режиссер фильмов «Движение вверх» и «Метро» Антон Мегердичев, актрисы Олеся Судзиловская, Ольга Кузьмина, Ольга Кабо, Елена Панова, Ольга Павловец, актеры Павел Баршак, Александр Носик, Даниил Вахрушев, а также актера и музыкант Александр Асташенок.

Сам кинофестиваль приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. В конкурсной программе будет представлено 20 короткометражных фильмов 2020-2021 годов, которые отобрали из 700 поданных на участие работ. Все кинокартины выполнены в разных жанровых направлениях и ориентированы на широкого зрителя.

Посетители кинофестиваля смогут не только оценить перспективы отечественного кинематографа, но и побывают на творческих встречах со звездами и деятелями киноиндустрии.

- Гости также окунутся в незабываемую атмосферу Городца – древнего города мастеров, раскинувшегося на живописном берегу реки Волги, и прикоснутся к истории этой благословенной земли, богатой своими культурными традициями, - делятся организаторы.

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