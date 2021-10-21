Ректор НГЛУ Жанна Никонова: «Мы стремимся к тому, чтобы студенты реализовали проекты вместе с представителями реального сектора экономики»

Ректор НГЛУ Жанна Никонова и министр образования Нижегородской области Ольга Петрова на открытии саммита. Фото предоставлено пресс-службой НГЛУ

С 20 по 22 октября правительство Нижегородского региона и Проектный офис по развитию человеческого капитала Нижегородской области проводят на базе Корпоративного университета Нижегородской области (КУПНО) II Международный HR-саммит. Его главная тема – «Человеческий капитал страны: новая реальность». В первый день саммита ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова https://lunn.ru/ Жанна Никонова приняла участие в круглом столе «Роль вузов в формировании человеческого капитала страны».

«Университеты сегодня выходят за рамки своих традиционных функций и ролей по подготовке выпускников: современные вузы наделены ролью драйверов экономического роста региона, роста компетенций населения, – подчеркнула Жанна Никонова, – и данный новый статус заставляет университеты искать новые форматы для подготовки своих выпускников и взаимодействия с разными слоями населения».

Ректор НГЛУ также отметила, что за последние несколько лет у всех вузов усилена составляющая реализации дополнительных образовательных программ для населения – все они активно участвуют в грантах национального проекта «Новые возможности для каждого» по повышению квалификации взрослого населения.

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова обучил свыше 15 000 человек иностранным языкам – это большой вклад государства и университета в развитие человеческого капитала, – напомнила Жанна Никонова. – Большое счастье – видеть отдачу от проекта, когда слушатели курсов оставляют свои отзывы и рассказывают, как обучение по нацпроекту «Новые возможности для каждого» позволило им усилить резюме, найти хорошо оплачиваемую работу и, следовательно, повысить качество своей жизни».

Ректор НГЛУ также обратила внимание участников круглого стола на то, что практически все вузы сегодня исполняют роль площадок, на которых трудятся эксперты – представители самого разного бизнеса.

«Нашим переводчикам преподают языки представители ООН, журналистам – звезды медиабизнеса, такие как обладатель ТЭФИ Александр Резонтов.

Мы стремимся к тому, чтобы студенты видели экспертов и представителей реального сектора экономики и имели возможность и счастье с ними вместе реализовывать проекты. А бизнес-партнеры университета всегда говорят: «Спасибо, студенты нам дали новый импульс!» И здесь мы видим наиболее качественную коллаборацию всех участников процесса по формированию человеческого капитала страны», – заключила Жанна Никонова.