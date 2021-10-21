Новая ветклиника может появиться в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Эскиз ветеринарной клиники. Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Новую ветеринарную клинику без содержания животных могут построить в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Здание будет расположено по улице Шлиссельбургская. Будущее развитие этого земельного участка обсуждалось 7 октября на заседании архитектурного совета.

Заказчиком проекта является ООО «Глобал Плюс». Разработчиком концепции – архитектор Ирина Капустина. Она представила перед экспертами эскиз здания, рассказав об обеспечении подъезда пожарных автомобилей, об этажности здания, материалах отделки, планировках и вариантах цветового решения.

Эксперты, в свою очередь, уточнили вопрос о возможном объединении окон первого и технического этажей, а также о типологии офисного здания.

В настоящее время известно, что серый вариант здания ветеринарной клиники был одобрен, а сам эскиз принят за основу дальнейшего проектирования.

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