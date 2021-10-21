Смертельное ДТП произошло в Навашинском районе 20 октября

Смертельная авария произошла рано утром в Навашинском районе 20 октября. Автомобиль ВАЗ 2113 съехал в кювет на 305 километре трассы «Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что около пяти утра водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль влетел в дерево и опрокинулся. За рулем машины находилась 29-летняя женщина со стажем вождения в 6 месяцев.

- В результате ДТП погиб один из пассажиров – мужчина 39 лет, - рассказали в правоохранительных органах.

Известно, что другого пассажира ВАЗа и водителя доставили в больницу. Врачи диагностировали у водителя сочетанную травму головы, перелом костей правой рук, острую закрытую черепно-мозговую травму.

У пассажира – 44 летней женщины были обнаружены следующие травмы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

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