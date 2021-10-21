Гостиницу планируют построить в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде

Новую гостиницу планируют построить в районе деревни Кузнечиха в Советском районе Нижнего Новгорода. Будущее развитие этого земельного участка обсуждалось 7 октября на заседании архитектурного совета.
Эскиз комплекса апартаментов представил архитектор Сергей Попов, он рассказал о местоположении участка, о видовых точках, планировке здания и материалах отделки.
Тем временем эксперты поинтересовались, насколько востребована гостиница в том месте, и будет ли возможность трансформировать комплекс в жилой дом. Среди вопросов также возникали темы об отсутствии четкой композиции.
В результате заседания было принято решение отправить проект на доработку. Архитектору рекомендовали продолжить работу над аранжировкой деталей фасадов гостиницы.
Напомним, ранее также обсуждалось строительство гостинично-делового комплекса в районе домов № 22 и 24 по улице Костина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!