Гостиницу планируют построить в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде

Новую гостиницу планируют построить в районе деревни Кузнечиха в Советском районе Нижнего Новгорода. Будущее развитие этого земельного участка обсуждалось 7 октября на заседании архитектурного совета.

Эскиз комплекса апартаментов представил архитектор Сергей Попов, он рассказал о местоположении участка, о видовых точках, планировке здания и материалах отделки.

Тем временем эксперты поинтересовались, насколько востребована гостиница в том месте, и будет ли возможность трансформировать комплекс в жилой дом. Среди вопросов также возникали темы об отсутствии четкой композиции.

В результате заседания было принято решение отправить проект на доработку. Архитектору рекомендовали продолжить работу над аранжировкой деталей фасадов гостиницы.

Напомним, ранее также обсуждалось строительство гостинично-делового комплекса в районе домов № 22 и 24 по улице Костина.

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