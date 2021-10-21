Отопление и горячую воду отключили в домах Нижегородского и Советского районов 21 октября

В четверг, 21 октября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили отопление и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

В Нижегородском районе с 09:00 и до 14:00 без теплоснабжения и горячей воды остались жители дома №144 по улице Максима Горького.

В Советском районе с 09:00 до 13:00 без тепла остались в дом №1 по улице Невзоровых.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера, 20 октября, частичные отключения произошли в двух районах города.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Там же можно найти телефоны «горячих линий» по вопросам отопительного сезона и время их работы.

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