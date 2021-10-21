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Общество21 октября 2021 9:03

По факту продажи медалей в память 800-летия Нижнего Новгорода проведут проверку

Награды изготовил и продает челябинское предприятие «Челзнак»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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По факту продажи медалей в память 800-летия Нижнего Новгорода будет проведена проверка. Об этом сообщили в Департаменте государственного управления и государственной службы Нижегородской области.

Юбилейные медали, очень похожие на те, которые утвердил президент России и которыми награждают выдающихся нижегородцев, появились в свободной продаже на сайте челябинского торгово-производственного предприятия «Челзнак», специализирующегося на выпуске наградной продукции. Латунную медаль вместе с удостоверением можно приобрести на сайте предприятия всего за 590 рублей, оптом – еще дешевле.

Вместе с тем нижегородские власти заявляют, что не размещали заказ на изготовление медали на ТПП «Челзнак». Продающиеся на сайте лишь незначительно отличаются от оригинала, и удостоверение отличается по цвету и по тексту.

- Информация о свободной продаже медалей направлена в контрольно-надзорные органы для проведения проверки соблюдения Челябинским ТПП «Челзнак» требований действующего законодательства и возможности использования изображения медали, утвержденного Указом Президента, в коммерческих целя, - сообщили в Департаменте государственного управления и государственной службы Нижегородской области.