По факту продажи медалей в память 800-летия Нижнего Новгорода проведут проверку

По факту продажи медалей в память 800-летия Нижнего Новгорода будет проведена проверка. Об этом сообщили в Департаменте государственного управления и государственной службы Нижегородской области.

Юбилейные медали, очень похожие на те, которые утвердил президент России и которыми награждают выдающихся нижегородцев, появились в свободной продаже на сайте челябинского торгово-производственного предприятия «Челзнак», специализирующегося на выпуске наградной продукции. Латунную медаль вместе с удостоверением можно приобрести на сайте предприятия всего за 590 рублей, оптом – еще дешевле.

Вместе с тем нижегородские власти заявляют, что не размещали заказ на изготовление медали на ТПП «Челзнак». Продающиеся на сайте лишь незначительно отличаются от оригинала, и удостоверение отличается по цвету и по тексту.

- Информация о свободной продаже медалей направлена в контрольно-надзорные органы для проведения проверки соблюдения Челябинским ТПП «Челзнак» требований действующего законодательства и возможности использования изображения медали, утвержденного Указом Президента, в коммерческих целя, - сообщили в Департаменте государственного управления и государственной службы Нижегородской области.