Благоустройство трех пространств Нижнего Новгорода завершится в ноябре

Благоустройство трех общественных пространств в Нижнем Новгороде идет с отставанием от графика. До сих пор продолжаются работы в сквере в микрорайоне Красные Зори Московского района, на культбазе в микрорайоне Северный на Автозаводе и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству, пишет NewsRoom24.

Благоустройством в микрорайоне Красные Зори и на автозаводской культбазе занимается один подрядчик – компания «СтарКом». По словам ее представителей, на обоих объектах работы выполнены на 70% и будут завершены до 20 ноября в Красных Зорях, а на Автозаводе – до 15 ноября.

Что касается бульвара в Приокском районе, то его ремонт ведет компания «ГК Окская СК». В настоящий момент работы здесь выполнены лишь на 65%, но подрядчик обещает сдать объект до 15 ноября.

Как сообщалось ранее, все еще продолжаются работы на Набережной Федоровского, которую также планируют открыть в ноябре. Здесь уже выполнено мощение, озеленение, появились светильники и уличная мебель.