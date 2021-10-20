Полиция предупреждает нижегородцев о случаях мошенничества под видом переписи населения

С 15 октября по 14 ноября по всей стране пройдет единая перепись населения, что может стать удобным случаем для мошенников притвориться переписчиками. Такую информацию предоставили в нижегородском ЦУРе и пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, нижегородцам необходимо помнить, что обычно у переписчиков есть отличительные характеристики и атрибуты. Например, они одеты в светоотражающий жилет с логотипом переписи населения, фирменный шарф с символикой переписи, с собой у них будет переписная сумка с надписью «Росстат», планшет, фонарик, а также защищенное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Если же у вас закрались сомнения, а переписчик ли к вам заглянул, то позвоните и уточните информацию в ближайшем переписном участке или у участкового.

Кстати, в 2021 году участковые рассмотрели порядка 48,9% из всех поступивших в органы внутренних дел обращений. Таким образом, на одного участкового в регионе приходится 25 заявлений в месяц.

- На первом месте остаются преступления против личности. По данным заявлениям участковыми раскрыто около 1 500 преступлений, что составляет 32% от всех рассмотренных заявлений, - подчеркнул врио начальника управления организации деятельности УУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Евгений Редозубов.

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