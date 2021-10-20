Полиция проводит проверку по факту возможной угрозы стрельбы в школе Нижнего Новгорода

Правоохранительные органы проводят проверку по факту возможной угрозы стрельбы в классе в одной из гимназий Нижнего Новгорода. Информация об этом инциденте поступила 18 октября в отделение полиции № 5. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Несовершеннолетний участник события на учете в ОДН городского Управления не состоит, уточнили в ведомстве.

Напомним, что в среду, 20 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что 11-летний сын бывшего министра развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы якобы угрожал своим одноклассникам расправой.

Кстати, в целях предотвращения таких трагедий в образовательных учреждениях были усилены меры безопасности. Хотя стоит помнить и о том, что огромную роль здесь играет профилактическая и воспитательная работа.

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