Депутаты Думы указали на необходимость системной работы с домоуправляющими компаниями

Начало отопительного сезона 2021 – 2022 годов и план ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения основными ресурсоснабжающими предприятиями Нижнего Новгорода обсудили члены постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству на заседании 20 октября 2021 года.

Как сообщил депутатам заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Сергей Самсонов, отопительный сезон стартовал 15 сентября. Источники тепловой энергии были введены в работу в течение пяти суток, 19 сентября теплоснабжением были обеспечены все учреждения социальной сферы, 24 сентября – жилищный фонд. С 20 сентября по 1 октября на «горячие» телефонные линии поступило более 11 тысяч обращений с жалобами на отсутствие либо частичное отсутствие теплоснабжения.

По информации заместителя главы профильного департамента, в этом году план по замене теплоснабжающими организациями тепловых сетей с учетом капитального и текущего ремонтов, а также мероприятий в рамках инвестиционных программ составил 133 км.

«На данный момент выполнено 70% объема работ. При этом объем замены трубопроводов в рамках подготовки к отопительному периоду выполнен. Объем финансирования работ по замене теплосетей за счет всех источников финансирования составляет 1,2 млрд рублей», – отметил Сергей Самсонов.

Депутаты обратили внимание на жалобы ресурсоснабжающих организаций на существенное удорожание строительных материалов. Члены профильной комиссии отметили необходимость решения данного вопроса, чтобы в следующем году ремонт сетей был выполнен в необходимом объеме.

Кроме того, участники заседания указали департаменту жилья и инженерной инфраструктуры на необходимость вести последовательную и более детальную работу с домоуправляющими компаниями.

«Если взять во внимание не только жалобы, которые зафиксировал ваш департамент, но и жалобы в соцсетях на отсутствие тепла, то, думаю, их количество кратно увеличится. Мы снова фиксируем то, что виноваты ДУКи, но не ведем с ними работу», – отметил Руслан Станчев.

«Когда у вас будут проходить оперативные совещания с представителями домоуправляющих компаний города, членам нашей комиссии хотелось бы принять в них участие», – подвел итоги заседания глава профильной комиссии Карим Ибрагимов.