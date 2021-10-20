Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 18:25

Деревянный автомобильный мост разрушился в Воскресенском районе 20 октября

Он соединял деревню Потрохово и посёлок Пузеево
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проезд по мосту невозможен.

Проезд по мосту невозможен.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Деревянный мост между двумя населенными пунктами частично разрушился в Нижегородской области. Он соединял деревню Потрохово Краснобаковского района и посёлок Пузеево Воскресенского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация поступила в службу спасения по номеру «112» 20 октября около четырех часов дня.

- Проезд по мосту невозможен, - подчеркнули в ведомстве. - Объездные пути имеются, автомобильное сообщение с населенными пунктами не нарушено.

Специалисты выставили на месте происшествия предупреждающие знаки, в настоящее время проводится оценка и мониторинг обстановки.

Напомним, ранее похожий случай произошел в В Варнавинском районе. Там частично разрушился деревянный автомобильный мост между селами Богородское и Новоникольское.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!