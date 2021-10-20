Деревянный автомобильный мост разрушился в Воскресенском районе 20 октября

Проезд по мосту невозможен.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Деревянный мост между двумя населенными пунктами частично разрушился в Нижегородской области. Он соединял деревню Потрохово Краснобаковского района и посёлок Пузеево Воскресенского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Информация поступила в службу спасения по номеру «112» 20 октября около четырех часов дня.
- Проезд по мосту невозможен, - подчеркнули в ведомстве. - Объездные пути имеются, автомобильное сообщение с населенными пунктами не нарушено.
Специалисты выставили на месте происшествия предупреждающие знаки, в настоящее время проводится оценка и мониторинг обстановки.
Напомним, ранее похожий случай произошел в В Варнавинском районе. Там частично разрушился деревянный автомобильный мост между селами Богородское и Новоникольское.
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