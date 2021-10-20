В Дзержинске для участия в проекте «Вам решать!» уже подано более 30 заявок

С 11 октября администрация города Дзержинска проводит прием заявок на участие в проекте «Вам решать!». По данным департамента управления делами, в администрацию Дзержинска поступило более 30 заявок от инициативных групп.

Как и в прошлом году, наибольшую активность проявляют жители поселков городского округа, от жителей которых было принято 24 заявки. Большинство из инициатив – 19 заявок – предполагают асфальтирование поселковых дорог, и еще 5 заявок – оборудование детских и спортивных площадок. В Дзержинске жители заинтересованы в установке уличных спортивных площадок, в том числе хоккейных коробок. Также уже поступили заявки на установку в парке «Радуга» детской площадки и заявка на установку стационарной сцены в Центральном парке культуры и отдыха.

«Приятно видеть такую активную, деятельную инициативу со стороны дзержинцев по участию в проекте «Вам решать!». Именно благодаря вашему неравнодушию в этом году в поселках реализовано 12 инициатив. В следующем году ваши заявки, которые сейчас вы подадите для участия в проекте, имеют все шансы превратиться из планов в реальные спортивные и досуговые объекты, асфальтированные дороги и детские площадки», - сказал глава города Иван Носков.

Чтобы принять участие в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!», необходимо подать заявление об определении границ территории для реализации проекта в департамент управления делами администрации Дзержинска (пл. Дзержинского, 1, каб. 7) или через сайт адмдзержинск.рф.

Напомним, с 11 октября по 12 ноября включительно в Нижегородской области идет сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2022 год. В Дзержинске инициативные группы численностью от 5 человек могут вносить свои предложения о преобразовании той или иной территории городского округа. Проекты принимаются по 7 направлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее — детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива».

Напомним, в 2021 году в городском округе в рамках проекта «Вам решать!» были реализованы 12 инициатив на сумму более 18,8 млн рублей.