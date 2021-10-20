Юрий Шалабаев: «Мы последовательно проводим модернизацию водопроводных станций для повышения качества воды»

Последовательная модернизация оборудования на водопроводных станциях Нижегородского водоканала продолжается. Об этом доложил главе города Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков. Как рассказал Марков, несмотря на то, что Нижегородский водоканал входит в число лидеров по качеству очистки исходной воды, обновление необходимо - оборудование постепенно устаревает, поэтому в рамках инвестиционной программы сейчас ведется строительство сразу ряда крупных объектов. Так, на данный момент, проводятся пуско-наладочные работы на станции предварительной аммонизации первого подъема Ново-Сормовской водопроводной станции.

Как пояснил в ходе выездного совещания генеральный директор АО «Нижегородский водоканал», предварительная аммонизация предотвращает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, обладающих канцерогенной и мутагенной активностью, снижает запахи, улучшает санитарное состояние по бактериологическим показателям разводящей сети города за счет увеличения продолжительности обеззараживающего действия хлора, а также улучшает общее качество питьевой воды. Та станция преаммонизации, которая существовала до этого, морально и физически устарела. «Новая установка соответствует современным стандартам. Так процессы дозирования и введения реагента в воду происходят автоматически, тогда как старое оборудование не давало такой возможности, и приходилось регулировать подачу вручную», - подчеркнул Павел Марков.

В свою очередь глава города отметил, что модернизация оборудования ведется на всех водопроводных станциях Нижегородского водоканала. «Посредством вложения средств в модернизацию оборудования на водопроводных станциях, которое будет продолжаться и дальше, мы обеспечиваем поступательное улучшение качества воды, которая идет в дома нижегородцев, - отметил Юрий Шалабаев. – Ново-Сормовская станция, снабжающая холодной водой жителей заречной части города за исключением Автозавода и части Ленинского района, стала последней из трех станций Нижегородского водоканала, где применены такие современные технологии. Вода, которую поставляет водоканал, и ранее соответствовала нормативам, однако новая станция позволяет процесс преаммонизации, во-первых, сделать более эффективным, во-вторых, исключить человеческий фактор, который может привести к ухудшению воды в определенные моменты».