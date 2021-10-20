Нижний Новгород может получить областную субсидию в размере 120 млн рублей в рамках проекта «Вам решать» в 2022 году

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 20 октября 2021 года поддержала решение об участии Нижнего Новгорода в реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в 2022 году.

Как сообщила депутатам начальник управления по взаимодействию с органами ТОС, политическими партиями и общественными организациями городской Думы Елена Андронова, участие Нижнего Новгорода в проекте «Вам решать» потребует дополнительных расходов из бюджета города на реализацию инициативных проектов жителей.

В соответствии с действующей методикой, количество баллов, распределяемых по результатам рассмотрения заявок, зависит от доли софинансирования со стороны бюджета муниципального образования. Так, при условии 25%-ого софинансирования стоимости проекта количество баллов составит 0, в случае вклада в размере 35% – 30 баллов (максимум).

При условии софинансирования со стороны бюджета Нижнего Новгорода в размере 35% от стоимости инициативных проектов затраты городского бюджета могут составить 65 млн 625 тыс. рублей. При этом общий объем субсидии из областного бюджета не должен превышать 120 млн рублей, размер субсидии на каждую заявку – 3 млн рублей.

Елена Андронова напомнила, что в 2021 году субсидия из областного бюджета составила 124 млн рублей, сумма софинансирования из городского бюджета – 97 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость проанализировать опыт участия Нижнего Новгорода в проекте инициативного бюджетирования и сделать из этого выводы, как можно масштабировать его эффекты для города.

«В 2021 году его участниками стали 78 проектов. Обязательно надо оцифровать, кто инициатор, в каких размерах выполнено финансирование, какие были трудности при реализации, – пояснил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман. – Я считаю главным недостатком технику доступности к инициативным программам. Надо думать, как расшить линейку возможней для участия в нем жителей и территорий. Мы говорим о государственно-частном партнерстве, так давайте думать, как привлечь ТСЖ, ДУКи к этому очень интересному начинанию. Мы сейчас имеем низкий круг интересантов, что, на мой взгляд, является главным тормозом проекта, который нужно снять».

Марк Фельдман также предложил разработать систему мотивации для ТОС и администрации районов для более активного участия в проекте «Вам решать».

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев напомнил, что еще в прошлом году председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина обращала внимание на оценочную систему проектов. «Почему в Московском районе – 3 проекта, а в Канавинском районе – 15? Как учитывалось голосование граждан? В этом надо разобраться и сделать эту работу более прозрачной, чтобы районные администрации и те, кто софинансирует, понимали систему оценки», – считает спикер городской Думы.

Депутат Павел Пашинин в свою очередь отметил позитивный социальный эффект проекта «Вам решать»: «Хочу поблагодарить губернатора за этот проект, за то, что благодаря ему в Военном городе на улице Федосеенко появилась новая спортивная площадка. Жители тоже очень благодарны. Рад, что за счет этого проекта решили такой сложный вопрос».

Итоги реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в 2021 году депутаты обсудят с администрацией Нижнего Новгорода в формате Часа администрации.