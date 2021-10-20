Олег Лавричев выступил на панельной дискуссии II-го Международного HR-саммита

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олег Лавричев принял участие в открытии II-го Международного HR-саммита «Человеческий капитал страны: новая реальность» и выступил на панельной дискуссии «Конкуренция или коллаборация. Глобальные тренды и вызовы».

Организаторами саммита выступили Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), проектный офис по развитию человеческого капитала региона и HR-Ассоциация ПФО.

В открытии саммита принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. В режиме онлайн участников, гостей и спикеров саммита приветствовали заместитель директора департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда России Леонид Вахнин, проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин, заместитель генерального директора АНО «Россия − страна возможностей Антон Сериков.

«Кадры решают все. Этой фразе уже почти сто лет, но она остается актуальной и сегодня. Я очень рад, что правительство региона и Корпоративный университет правительства Нижегородской области реализуют государственный системный подход к привлечению и управлению персоналом», - отметил Олег Лавричев в ходе панельной дискуссии.

«К сожалению, около трети выпускников покидают регион. Необходимо менять эту тенденцию и привлекать в реальный сектор экономики молодых квалифицированных специалистов, создавая систему дополнительной мотивации», - обозначил актуальную задачу Олег Лавричев.

«Никакая автоматизация и роботизация производственных процессов, на которую мы уповаем в рамках модернизации, не заменят человеческий ресурс. Он остается самым ценным капиталом любого предприятия, региона и страны. Важно создавать среду, привлекающую молодежь, обеспечивающую высокий уровень квалификации, - пояснил спикер городской Думы. - Наши высокотехнологичные предприятия стремятся к инновационной деятельности, выпуску новой конкурентоспособной продукции. Им нужен кадровый потенциал молодежи».

Олег Лавричев рассказал участникам саммита о практике создания в рамках федерального проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» Совета работающей молодежи Нижегородской области.

«Новый консультативно – совещательный орган представляет из себя коммуникационную площадку, которая дает молодым работникам промышленных предприятий возможность обмениваться опытом и создавать на своих предприятиях инновационную среду. Такой опыт впервые реализован в ПФО. От многих предприятий мы получили поддержку и предложения войти в состав Совета работающей молодежи. Надеюсь, что у нас получится полезная практика для масштабирования в других регионах», - резюмировал Олег Лавричев.

Справка:

Международный HR-Саммит проходит с 20 по 22 октября 2021 года в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Саммит является площадкой для обмена российским и зарубежным опытом по широкому кругу вопросов, связанных с развитием, управлением и привлечением человеческого капитала.

По предварительной информации, в этом году на HR-Саммите ожидается более 150 спикеров и 250 лучших российских и зарубежных HR-практиков и экспертов. В работе саммита принимают участие эксперты по управлению персоналом из 50 регионов России.