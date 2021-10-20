Гостинично-деловой комплекс могут построить в Нижнем Новгороде

Гостинично-деловой комплекс планируют построить в Нижнем Новгороде. Он будет расположен в районе домов № 22 и 24 по улице Костина. Будущее развитие этого земельного участка обсуждалось 7 октября на заседании архитектурного совета.

Архитектором был представлен эскиз объемно-планировочного решения, который экспертами был одобрен и взят за основу для дальнейшего проектирования.

В ходе общения были обсуждены также вопросы о том, какой высоты будут здания, о размещении общественной функции на первом этаже и подземного паркинга, о каскадности здания и продолжении фронта застройки.

Заказчиком концепции застройки является ООО «СкайТехнолоджиСервис», а разработчиком стало ООО «Золотое сечение».

Напомним, ранее мы сообщали, что на Гребном канале построят ресторанно-гостиничный комплекс и центр реабилитации и отдыха. Он появится в границах улиц Родионова, Лысогорской, Казанского съезда и полуострова Печерские пески.

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