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Общество20 октября 2021 16:32

Нижегородский экс-министр Денис Лабуза рассказал о решении сына в соцсетях

Молодой человек стал депутатом
Мария СОРОКИНА
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Лабуза-младший стал депутатом. Фото: @denislabuza

Лабуза-младший стал депутатом. Фото: @denislabuza

Бывший министр развития малого предпринимательства Нижегородской области Денис Лабуза опубликовал пост про старшего сына на своей странице в Instagram.

По словам экс-министра, молодой человек стал депутатом в Семенове.

-У меня большая радость, старший сын стал депутатом от партии «Роста» городского совета города Семенов. Большая ответственность и начало большого пути, так держать! В добрый путь! – написал Лабуза.

Параллельно в СМИ начинает появляться информация об одиозном поступке другого сына Лабузы. 11-летний подросток якобы угрожал своим одноклассникам расправой. Информации по этому поводу на странице экс-министра пока нет.