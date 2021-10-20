Продлевать школьные каникулы в Нижегородской области не планируют

Продлевать школьные каникулы в Нижегородской области пока что не планируется. Такую позицию на своей странице в Инстаграм обозначил пресс-секретарь министерства образования, науки и молодежной политики региона Александр Поздняков.

- Решение о сроках проведения каникул каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком,- отметили в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 728 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время на карантин из-за COVID-19 полностью закрыты восемь детских садов и одна школа.

Накануне также стало известно, что к ноябрю Нижегородская область может выйти на плато по коронавирусу.

- Пока давать какие-либо конкретные прогнозы об улучшении обстановки преждевременно. Возможно, небольшое снижение будет в новогодние праздники, - рассказала в интервью "Комсомолке" заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!