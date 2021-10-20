В Нижегородской области прошла профилактическая акция «Автомобиль»

В период с 11 по 15 октября на территории Нижегородской области проходила профилактическая акция «Автомобиль». Она была направлена на выявление преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере автомобильного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- В рамках этой акции была проверена 421 автомобильная стоянка, 814 гаражных кооперативов, 108 строительных организаций и 627 станций технического обслуживания т автомобильных мастерских, - рассказали в ведомстве. – Также проверки были проведены в 364 автомагазинах . В общей сложности, за время проведения акции были проверены свыше 2,5 тысяч объектов автомобильного бизнеса.

Благодаря этой акции было раскрыто семь преступлений. В трех случаях были возбуждены уголовные дела по статье «Кража», в четырех – по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также в рамках мероприятия было обнаружено 30 транспортных средств с измененной маркировкой или находящихся в розыске.