Более 100 млн рублей будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы в Нижнем Новгороде

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 20 октября 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета города на 2021 год предлагается увеличить на 224,4 млн рублей. Из этой суммы 221 млн рублей составляют средства межбюджетных трансфертов, 3,4 млн рублей – собственные доходы.

В частности, 102,8 млн рублей планируется направить на оплату труда работников бюджетной сферы для достижения размера оплаты труда размера МРОТ и целевых показателей майских Указов Президента РФ.

На строительство детского сада №38 по генплану в ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе планируется направить 32,7 млн рублей, на строительство пристроя к школе №168 в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе – 50,7 млн рублей, на строительство пристроя к школе №117 в Сормовском районе – 28,1 млн рублей. На реставрацию дома Н.А. Бугрова и усадьбы Н.А. Добролюбова планируется направить 14,8 млн рублей.

Кроме того, 35,1 млн рублей предлагается выделить на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования, 17,4 млн рублей - на выполнение учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, требований федеральных стандартов спортподготовки.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 1 млн рублей планируется направить на обустройство спортивных площадок на территории школ и 4 млн рублей – на софинансирование дополнительных расходов, вызванных удорожанием работ на четырех объектах.

На основании обращений депутатов городской Думы 1,1 млн рублей планируется направить на поддержку учреждений образования и культуры, 0,1 млн рублей – на поддержку ТОС Бурнаковский и ТОС Усиловский.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составит 44 млрд 739,7 млн рублей, расходная – 46 млрд 626,6 млн рублей, дефицит - 1 млрд 886,9 млн рублей.

Вопрос о корректировке бюджета Нижнего Новгорода будет рассматриваться городской Думой на очередном заседании 27 октября 2021 года.