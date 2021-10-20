Потребление кислорода в нижегородских COVID-госпиталях достигло 50,5 тонн в сутки

В медицинских организациях Нижегородской области, где лечат больных коронавирусом, потребляется примерно 50, 5 тонн жидкого кислорода. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

- Дефицита кислорода в области нет, - подчеркнул чиновник. - Но наблюдается рост его потребления.

Напомним, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Нижегородской области остается напряженной: ежедневно регистрируется выше 700 заболевших и около 30-40 погибших.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что уже к ноябрю Нижегородская область может выйти на плато по коронавирусу.

- Пока давать какие-либо конкретные прогнозы об улучшении обстановки преждевременно. Возможно, небольшое снижение будет в новогодние праздники, - рассказала в интервью "Комсомолке" заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Тем временем нижегородские власти сообщили, что в ближайшее время планируется ввести новые коронавирусные ограничения.

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