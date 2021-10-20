Почти 28% жителей Нижегородской области вакцинировались от гриппа

Прививки получили более 862 тысяч нижегородцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 862 тысяч нижегородцев, включая 174 тысячи детей получили прививки от гриппа в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотебнадзора.

Количество привитых к общему населению региона составляет 27,7%.

- В эпидсезоне 2021-2022 гг. планируется достичь охвата иммунизацией против гриппа не менее 60% от численности населения области и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что в период с 11 по 17 октября в регионе регистрируется заболеваемость ОРВИ и не связанными с гриппом вирусами (COVID-19, риновирусы, РС-вирусы), а также пять случаев гриппа группы А.

Чтобы сдержать распространение опасных вирусов, учебные и дошкольные образовательные учреждения обычно приостанавливают свою деятельность, либо переходят на дистанционный формат. По состоянию на 20 октября, в 16% образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен учебный процесс в связи с коронавирусом или ОРВИ.

О том, почему заболеваемость коронавирусом продолжает расти и когда регион выйдет на плато читайте в свежем материале «Комсомолки».