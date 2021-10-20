Сквер за Домом Офицеров в Нижнем Новгороде благоустроят за 3,3 млн рублей

Сквер за Домом Офицеров в Нижнем Новгороде благоустроят за 3,3 миллиона рублей в 2021 году. Подрядчиком выбрана строительная компания «Регионстрой». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На ремонтные работы подрядчику отведено 30 дней с момента заключения контракта. За это время в сквере, расположенном в границах переулка Холодный и улиц Большая Покровская, Студёная, Звездинка.

В рамках комплексного благоустройства рабочие должны будут провести демонтажные работы, санитарную вырубку зеленых насаждений, а затем обустроить пешеходные дорожки, выложить газон. Затем в сквере установят малые архитектурные формы – лавочки, урны.

Отметим, что на участие в выборе подрядчика на проведение благоустройства в сквер за Домом Офицеров было подано две заявки на участие. Так, ООО СК «Регионстрой» за свои услуги запросили 3 миллиона 356 тысяч рублей, а другой участник ООО «Артстрой» назначил максимальную цену, предложенную заказчиком, в размере 3 миллионов 375 тысяч рублей.

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