Внедрить электробусы вместо автобусов планируют в Нижнем Новгороде

Вместо автобусов в Нижнем Новгороде планируют внедрить электробусы. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении правительства. Первый маршрут электробусов был запущен в городе в 2021 году. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

В рамках развития экологичного вида транспорта власти взаимодействуют с рядом компаний, которые предложили некоторые маршруты перевести на обслуживание электробусами. Также был поднят вопрос о том, сколько зарядных станций потребуется построить для этих целей и сколько средств инвесторов понадобится.

- В дальнейшем приоритет будет за обновлением и увеличением количества городского наземного электрического транспорта (трамваи, троллейбусы) и развитием метрополитена, - подчеркнул Павел Саватеев.

Кстати, в последнее время в Нижний Новгород закупают исключительно экологичный общественный транспорт. Например, на дорогах города часто можно встретить автобусы ЛИАЗ, работающие на компримированном природном газе – метане.

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