Вода в одной из скважин Нижнего Новгорода оказалась слишком жесткой

Состав воды не соответствовал санитарным нормам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Превышение показателя «Общая жесткость» выявлено в пробе воды, взятой водной из скважин Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Анализ проводился в лаборатории химико-токсикологических исследований и показал несоответствие санитарным нормам.

- Жёсткость воды - это свойство жидкости, которое предопределяет ее использование и возможности эксплуатации в различных условиях, питьевое качество. Также это уровень содержания в водном растворе примесей – солей щелочноземельных металлов, магния, кальция, а также других элементов, которые полностью не растворяются, - рассказали в пресс-службе.

Наиболее распространенным нарушением является высокое содержание извести в воде. Постоянное употребление такой воды приводит к превышению содержания солей в организме и, как следствие, проблемам со здоровьем.

Высокое содержание извести легко определить самостоятельно. Так, на чайнике и кастрюлях образуется накипь. Простоявшая долго вода имеет белый осадок, на смесителе образуется белый налет, а моющие средства хуже пенятся под такой водой.