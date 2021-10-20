В 17 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 17 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 182 680 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 73 244 зараженных, а остальные 109 436 человек – распределены по районам и городским округам региона.
- По данным на утро 20 октября, в Нижегородской области всего привито 1 118 272 нижегородца, из них второй компонент получили 1 032 572 человека, - отмечают в сообщении.
Самыми зараженными территориями в регионе по-прежнему остаются Дзержинск (15 173 человека) и Бор (9 200 человек). Следом идёт Городецкий район (5 383 человека), Балахнинский ( 5 155 человек) и Павловский район (4 672 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 17 655
Ленинский – 11 077
Советский – 9 849
Московский – 8 244
Сормовский – 8 041
Канавинский – 7 867
Приокский – 5 262
Нижегородский – 5 249
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