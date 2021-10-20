ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - лауреат Международного конкурса

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» получило диплом лауреата Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Награждение прошло в начале октября в рамках X Петербургского международного газового форума. Работа авторского коллектива Центральной заводской лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (в составе О.А. Беловой, Н.В. Спусковой, Л.С. Дорофеевой и Е.Е. Садовниковой) по теме «Автоматизированная система удаленной спектральной оценки качества топлив на всех этапах от производства до потребления» получила диплом лауреата второй премии.

Предложенное авторами решение для online и offline контроля топлив, основой которого является современный многопараметрический метод БИК-спектрометрии, позволяет своевременно реагировать на изменения в процессе производства, оптимизировать смешение в потоке, прослеживать качество топлива по всей цепочке "от сырья до бензобака". Уникальные возможности системы контроля определяются наличием глобальных калибровочных моделей, спектральной базы данных топлив различных производителей, применением сетевого решения для проведения удаленной оценки качества. Система готова к тиражированию и решению самых сложных задач, в том числе в рамках всероссийской программы борьбы с контрафактным топливом.