«Детский сад Мининского университета» откроется в Нижнем Новгороде

Проект «Детский сад Мининского университета» предполагает открытие в детсадах творческих мастерских, что станет принципиально новым форматом дошкольного учреждения. Начать занятия для дошкольников в таких мастерских предполагается весной 2022 года.

Проект реализуется при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и был представлен 15 октября 2021 года в Точке кипения Мининского университета во время проектной сессии. Также на сессии была разработана дорожная карта мероприятий на 2021-2022 учебный год и определены задачи инновационной деятельности.

В рамках проекта сотрудники кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования окажут методическую поддержку, проведут курс повышения квалификации «Инновационная деятельность в дошкольном образовании» для участвующих в проекте педагогов детских садов №67, №20, № 447, №7, № 9, № 23, №136 ,№ 135, № 289, № 432.

Основна проекта - творческие мастерские, которые будут работать на базе основного и дополнительного образований в детских садах по четырем направлениям: «Познавательное развитие: формирование элементарных математических представлений», «Познавательное развитие: ознакомление с миром природы», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

- Вариантов повышения качества дошкольного образования на сегодняшний день предложено немало. Мининский разработал собственное решение - создание творческих мастерских. Это новый содержательный формат детского сада, проект уникальный как минимум для нашего региона, - рассказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - «Детский сад Мининского университета» - шаг к созданию на базе вуза полного образовательного цикла, от детского сада до программ подготовки кадров высшей научной квалификации, что отвечает одному из приоритетных векторов развития университета - повышению качества образования в регионе.