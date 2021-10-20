«Дом чекиста» в Нижнем Новгороде законсервируют до проведения реставрации

Объект культурного наследия регионального значения «Дом чекиста» в Нижнем Новгороде законсервируют до проведения ремонтно-реставрационных работ. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области

Напомним, что двухэтажная часть комплекса бывшего дома культуры МВД горела в ночь на 20 октября. Огонь уничтожил территорию в 1000 квадратных метров. Сейчас в здании, расположенном по адресу улица Малая Покровская, 16, проводится проверка с целью выяснения подробностей произошедшего.

В ближайшее время специалисты управления выдадут собственнику здания предписание о ликвидации последствий пожара и о консервации объекта до проведения ремонтно-реставрационных работ. Тем временем в минимуществе собственнику рекомендовали усилить охрану здания.

Известно, что в 2019 году проектной организации из ННГАСУ разрешили исследовать фундамент и несущие конструкции «Дома чекиста», после чего было установлено аварийное состояние здание. В 2020 году по зданию был подготовлен «Проект предмета охраны», который сейчас проходит госэкспертизу.

В результате после согласования проектной документации собственник приступит к выполнению работ на объекте.

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