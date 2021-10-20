Комиссия по экологии предложила расширить спектр материалов, применяемых при благоустройстве общественных пространств

Постоянная комиссия городской Думы по экологии на заседании 19 октября 2021 года обсудила содержание объектов благоустройства на территории Нижнего Новгорода.

В своем докладе директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов сообщил, что в настоящее время в городе расположено 146 скверов, 27 бульваров и набережных, 13 парков, один сад, а также 47 рекреационно-природных территорий. На содержание объектов озеленения в 2021 году было направлено 172,8 млн рублей. Кроме того, в связи с аномально жарким весенним и летним периодами для дополнительного полива зеленых насаждений было выделено 900 тыс. рублей.

Депутаты обратили внимание главы профильного департамента на необходимость заранее закладывать необходимые средства на полив растении, чтобы избежать их гибели от засухи. Кроме того, по мнению членов постоянной комиссии, нужно обязать подрядчиков, благоустраивающих общественные пространства в городе, самостоятельно заменять неприжившиеся растения.

Также в ходе обсуждения депутаты отметили неудовлетворительное состояние деревянного покрытия лавочек и настилов благоустроенных пространств.

По словам депутата Жанны Скворцовой, в сквере на Звездинке после прошедшего зимнего и летнего периодов лавочки стали черного цвета, настилы потрескались.

«Очевидно, что в наших климатических условиях деревянный настил недолговечен, – заметил депутат Марк Фельдман. – Сегодня существует масса вариантов покрытий, которые активно используются в городской практике».

«Нам нужна не только красота, но долговечность и функциональность используемого при благоустройстве пространств материала», – подвела итоги обсуждения заместитель главы профильной комиссии Елена Аржанова.