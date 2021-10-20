Фасады 29 общественных и жилых зданий отремонтируют в Сормове в 2021 году

Фасады 29 общественных зданий и жилых домов будут отремонтированы в Сормовском районе в 2021 году. В настоящее время ремонтные работы выполнены на 50%. Такой информацией поделились в администрации Нижнего Новгорода.

- В процессе ремонт фасадов 23 жилых домов на улице Светлоярской, - уточнила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова. – Ремонтируются ещё и фасады домов № 93, 97 по улице Культуры, но важно отметить, что граффити на этих домах будут сохранены.

Ранее к 800-летию города были обновлены фасады детского клуба «Ракета», кинотеатра «Буревестник», библиотеки имени Ленинского комсомола и жилого дома № 115 по улице Коминтерна.

На улице Светлоярской в новом обличии предстанут дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15,14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34.

Всё работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.

Напомним, что к празднованию юбилея Нижнего Новгорода было отремонтировано 309 фасадов и 116 крыш. Большая часть ремонтируемых объектов находится в зоне ответственности Фонда капитального ремонта.

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