Олег Лавричев вручил сотрудникам налоговой службы юбилейные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 19 октября 2021 года вручил юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» сотрудникам налоговых органов Нижегородской области.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктор Большаков и заместитель генерального директора ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России Николай Поляков.

Говоря об итогах работы регионального управления за 9 месяцев 2021 года, Виктор Большаков отметил позитивную тенденцию собираемости налогов, сравнимую с допандемийным периодом.

«Дополнительные поступления в консолидированный бюджет области к 2020 году составили 23 млрд рублей или почти 20%. Если посмотреть тенденцию по годам, то темп роста такой же, как был до пандемии. Отрадно, что растет НДФЛ – это значит, что ситуация на рынке труда выровнялась, люди работают и получают заработную плату», – рассказал он.

Вручая медали, Олег Лавричев заметил, что всего три города – Москва, Санкт-Петербург и Казань – были удостоены того, чтобы в связи с юбилейными мероприятиями вручалась медаль, учрежденная президентом. Нижний Новгород стал четвертым городом, юбилей которого отмечен таким образом.

«Именно от результатов вашей работы зависит своевременное и наиболее полное поступление налоговых платежей в бюджет города и темпы социально-экономического развития самого Нижнего Новгорода, – сказал Олег Лавричев, отметив, что вопросы, связанные с главным финансовым документом, являются одними из главных для городской Думы. – Мы знаем в нем каждую цифру и ее динамику».

По словам Олега Лавричева, показательным стал 2020 год: «Несмотря на пандемию, сохранилась положительная динамика роста собственных доходов бюджета города. Увеличилось поступление в бюджет города НДФЛ, за счет которого формируется более 63% его налоговых доходов. Это полтора миллиарда рублей – для города это существенно».

Олег Лавричев рассказал, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода из разных источников – федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет спонсорских средств, было привлечено около 40 млрд рублей. «Средства привлекались, чтобы создавались новые общественные пространства, ремонтировались дороги, благоустраивались дворовые территории, модернизировалось освещение и многое другое. Побывав на этих территориях, видно, как лицо города изменилось в лучшую сторону. И в этом несомненная заслуга сотрудников вашего управления», – заметил Олег Лавричев.

Отдельно Олег Лавричев отметил, что в сложное время пандемии со стороны налоговой службы России и регионального управления «было обеспечено плечо поддержки для функционирования малого и среднего бизнеса в части предоставления льгот»: «Были реализованы и другие механизмы, региональные и федеральные меры поддержки, которые обеспечили стабилизацию возможных негативных рисков и тенденций, способных существенным образом повлиять на экономическое состояние нашего реального сектора и сферы услуг».

«Вручая памятные медали, надеюсь, что пример награжденных станет достойной мотивацией для тех, кто только погружается в работу налоговой службы. Надо постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию и искренне любить свое дело», – пожелал сотрудникам Олег Лавричев, выразив надежду, что высокий профессионализм и компетенции позволят и в дальнейшем успешно справляться со стоящими перед управлением ответственными задачами.

Справка:

Юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учреждена Указом Президента РФ. Согласно положению о медали, награда вручается нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны и нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный и доблестный труд в годы войны, труженикам тыла, не менее шести месяцев проработавшим в Горьком в период ВОВ, а также гражданам, внесшим значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.