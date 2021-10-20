Около 3 миллионов рублей будет выделено из бюджета Дзержинска на ремонт квартир для «очередников»

По поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова из городского бюджета будут выделены дополнительные средства на ремонт квартир для горожан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил председатель комитета по муниципальному имуществу администрации города Максим Рабин.

«Мы провели анализ жилфонда, находящегося в муниципальной собственности. Всего в нашем городе насчитывается 61 жилое помещение, в основном это комнаты в коммунальных квартирах, - отметил он. – Примерно треть от этой цифры – это квартиры, которые могут быть предоставлены горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

После проведения осмотра и анализа каждого помещения выяснилось, что жилые помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, так как ранее их занимали граждане, ведущие асоциальный образ жизни. «Мы обязаны предоставить очередникам пригодное для проживания жилье, - отметил Максим Рабин. – К сожалению, о муниципальном жилфонде этого сказать нельзя. При этом муниципалитет регулярно несет расходы на содержание этого жилья, ежемесячно оплачивая жилищно-коммунальные платежи. Считаю правильным и своевременным решением выделять средства из городского бюджета на ремонт муниципальных квартир».

По распоряжению главы города Дзержинска Ивана Носкова было принято решение выделить на ремонт городского жилфонда дополнительно около 3 миллионов рублей. На эти средства до конца года дополнительно будет проведен ремонт в 4 квартирах. В семи квартирах и комнатах ремонт уже завершен, в восьми жилых помещениях ведется в настоящее время. Весь муниципальный жилой фонд планируется отремонтировать в течение 2022 года.