Сквер на улице Гордеевской в Нижнем Новгороде благоустроят четыре подрядчика

Проведено четыре аукциона по благоустройству сквера на улице Гордеевской в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, разные подрядчики будут выполнять разные виды работ.

Так, устройство газонов выполнит индивидуальный предприниматель Кирдан А.А. за 700 тысяч рублей. Приобретением и установкой малых архитектурных форм займется ИП Арефьев М.А. Цена контракта составила 2 миллиона 571 тысячу рублей. Устройство дорожных покрытий выполнит ООО «Стройпроект» за 5,9 миллиона рублей. Деревья и кустарники в сквере высадит ООО «Юнилэнд» за 870 тысяч рублей.

Отметим, что все работы на этой локации, согласно документам, должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что на содержание благоустроенных территорий Нижнего Новгорода выделено 172 млн рублей.