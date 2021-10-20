Одна школа и восемь детсадов закрыты в Нижегородской области из-за COVID-19

На сегодняшний день в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по коронавирусу одна школа и восемь детских садов. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил пресс-секретарь министерства образования, науки и молодежной политики региона Александр Поздняков.

На карантин частично закрыты 666 классов в 281 школе, это 4,3% от общего числа общеобразовательных учреждений в Нижегородской области. Частичный карантин введен и в 371 группе в 246 детсадах региона, это 4,7% от общего числа дошкольных учреждений.

Дистанционное обучение проходит в 39 классах шести школ, которые расположены в пяти районах Нижегородской области. Таким образом, на дистанте сейчас находит 792 ученика.

На онлайн-формат обучения перешли и 348 групп в техникумах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время в Нижегородской области планируют ввести новые коронавирусные ограничения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!