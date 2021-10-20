Одна школа и восемь детсадов закрыты в Нижегородской области из-за COVID-19

На сегодняшний день в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по коронавирусу одна школа и восемь детских садов. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил пресс-секретарь министерства образования, науки и молодежной политики региона Александр Поздняков.
На карантин частично закрыты 666 классов в 281 школе, это 4,3% от общего числа общеобразовательных учреждений в Нижегородской области. Частичный карантин введен и в 371 группе в 246 детсадах региона, это 4,7% от общего числа дошкольных учреждений.
Дистанционное обучение проходит в 39 классах шести школ, которые расположены в пяти районах Нижегородской области. Таким образом, на дистанте сейчас находит 792 ученика.
На онлайн-формат обучения перешли и 348 групп в техникумах.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время в Нижегородской области планируют ввести новые коронавирусные ограничения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!