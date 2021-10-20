Урожай зерновых культур существенно снизился в Нижегородской области

Средняя урожайность составляет 21,5 центнера на гектар. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

1,258 миллионов тонн зерна намолочено в Нижегородской области. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Николай Денисов на заседании профильного комитета Законодательного Собрания 19 октября.

П его словам, этот объем составляет 97% от плана. Средняя урожайность составляет 21,5 центнера на гектар. По прогнозам, валовый сбор зерна составит не менее 1,26 млн тонн.

В целом, как отметил Денисов, в регионе наблюдается существенное снижение урожайности сельскохозяйственных культур относительно урожайности за прошлый год и в целом за последние 5 лет. Особенно это касается зерновых и зернобобовых культур. Однако, с учетом переходящих остатков область полностью обеспечивает себя зерном. Имеющиеся мощности по хранению зерна полностью закрывают потребности региона.

Напомним, 23 сентября текущего года по указу губернатора в регионе введен режим ЧС.

Николай Денисов добавил, что в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина будет подготовлено обращение о рассмотрении возможности компенсировать сельхозпредприятиям ущерб, причиненный в результате ЧС природного характера.