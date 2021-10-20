Воду, отопление и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 20 октября

В среду, 20 октября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили отопление, электричество и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

В Автозаводском районе с 09:00 до 17:00 обесточили дом №8 по улице Лескова.

В Канавинском районе без центрального отопления и горячего водоснабжения остались жители дома №9 по улице Путейская. Плановое отключение произошло в 09:00, восстановить подачу отопления и воды планируют в 14:00.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 19 октября, в одном из домов Приокского района не было горячей воды, похожая ситуация была и в Ленинском районе.

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