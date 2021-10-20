Игорь Мокичев назначен на должность прокурора Нижнего Новгорода

Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

На должность нового прокурора Нижнего Новгорода назначен Игорь Мокичев. Соответствующий приказ Генерального прокурора Российской Федерации подписан 19 октября. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщает в своем Инстаграме.

Известно, что Игорь Мокичев родился в 1977 году в Ярославе, где в дальнейшем окончил университет им. П.Г. Демидова. На службу в органы прокуратуры Игорь Мокичев пришел в 1999 году, он занимал такие должности, как помощник прокурора Ярославского района, прокурора Ярославля, а также занимал руководящие посты в прокуратурах Ярославской и Нижегородской областей.

Старший советник юстиции также награжден знаком отличия «За верность закону» III степени и имеет нагрудный знак «За безупречную службу».

Напомним, что ранее новых прокуроров назначиили ещё в двух районах и трех городах Нижегородской области.

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