На содержание благоустроенных пространств в Нижнем Новгороде выделили 172 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов в ходе заседания Постоянная комиссия городской Думы по экологии во вторник, 19 октября.

Так, на заседании депутаты обсудили содержание благоустроенных пространств в Нижнем Новгороде.

Как отметил директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов, сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается 146 скверов, 27 бульваров и набережных, 13 парков, один сад, а также 47 рекреационно-природных территорий. На их содержание в 2021 году было направлено 172,8 млн рублей. Кроме того, из-за аномальной жары весной и летом из бюджета выделили 900 тысяч рублей для дополнительного полива зеленых насаждений.

Также комиссия по экологии предложила расширить спектр материалов, которых применяют при благоустройстве общественных пространств.

Депутаты обратили внимание, что необходимо заранее закладывать необходимые средства на полив растений, чтобы избежать их гибель от засухи. Также члены постоянной комиссии предложили обязать подрядчиков самостоятельно заменять неприжившиеся растения.

Напомним, что нижегородцы пожаловались на состояние пляжа Силикатного озера, который совсем недавно благоустроили. По словам местных жителей, уже через 20 дней аттракционы на детской площадки стали разваливаться. В социальных сетях они опубликовали фотографии со сломанными качелями, разрушенным игрушечным экскаватором, а также тросом тарзанки, который вот-вот оборвется.