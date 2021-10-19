В Нижегородской области планируют ввести новые коронавирусные ограничения

В Нижегородской области в ближайшее время планируют ввести новые коронавирусные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

По его словам, правительство постоянно отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Так, сейчас в регионе развернуто более 9000 коек для лечения больных COVID-19. Пока что им удается удерживать резерв коечного фонда – свободными остаются около 15%,

Также он добавил, что несмотря на то, что за последнее время значительно выросли темпы вакцинации, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Нижегородскрй области продолжает оставаться сложной.

- В ближайшее время планируем внести новые изменения в режим повышенной готовности, для того чтобы сделать посещение мест скопления людей более безопасным для нижегородцев и гостей города. В зависимости от эпидемиологической обстановки прорабатываются реакции на различные сценарии развития ситуации. Это касается как ограничений, так и возможных мер поддержки бизнеса, - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Онв рекомендовала российским регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции. Вице-премьер призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации от коронавирусной инфекции, а также предложила работодателям перевести непривитых работников в возрасте старше 60 лет на удаленку на месяц.

А также, более 1,1 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области.

По данным на утро 19 октября, всего привито 1 106 546 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 024 927 человек. Уточняется, что на данный момент дефицита вакцин в регионе нет.