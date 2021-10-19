У Нижнего Новгорода появятся новые города-побратимы из Центральной Азии и Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

- Мы планируем до конца года подписать побратимские соглашения с Бухарой (Узбекистан), которая славится своими уникальными памятниками архитектуры и является настоящим историко-культурным заповедником. Взаимное партнёрство, безусловно, культурно обогатит и наш город, и Бухару. Также мы работаем над установлением партнерских отношений с бразильским городом Салвадор. Нами определены и предложены основные сферы возможного сотрудничества, - отметил Юрий Шалабаев.

Так, сегодня прошла встреча глав городов-побратимов китайского г. Цзинань в режиме видеоконференцсвязи. Участники мероприятия обсудили вопросы развития побратимских связей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Глава Нижнего Новгорода также подчеркнул, что за время сотрудничества между городами-побратимами, было реализовано множество совместных проектов в сфере бизнеса, культуры, образования, туризма.

Сейчас Нижний Новгород имеет 18 городов-побратимов: Эссен (Федеративная Республика Германия), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Южная Корея), Нови-Сад (Сербия), Минск (Беларусь), Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Дьер (Венгрия), Бельцы (Молдова), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция), Хэфэй (Китай), Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

Напомним, что горячие линии для предпринимателей проведут в Нижнем Новгороде 20 октября. Нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента и задать свои вопросы.