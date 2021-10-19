Депутаты городской Думы назвали ошибкой новые деревянные настилы в Нижнем Новгороде

Состояние новых благоустроенных пространств обсудили на заседании Гордумы Нижнего Новгорода 19 октября. Депутат Марк Фельдман сказал, что неоднократно обращал внимание на содержание деревянного настила на Гребном канале и других локациях.

- Можно бесконечно ремонтировать доски, снимать на камеру вандалов. Совершенно очевидно, что в наших климатических условиях деревянный настил, если это, конечно, не лиственница, недолговечен, он не будет стоять 800 лет, как в Венеции. На этих настилах играют дети, для них это риск и опасность. Надо принять управленческое решение, что деревянные настилы – это практика, которая у нас работает плохо, затратно, - сказал он.

В ответ на это директор городского департамента благоустройства Антон Максимов сказал, что на большинстве локаций с деревянными настилами благоустройство велось не по заказу муниципалитета. Тем не менее, рекомендации по поводу деревянных элементов уже направлены в АНО «Центр 800».

Депутат Жанна Скворцова обратила внимание на состояние лавочек в недавно обновленном сквере на Звездинке.

- По деревянным настилам есть регламент содержания от поставщика. Если в период гарантийного срока есть рассыхания, то подрядчик обязан их заменить в рамках гарантийных обязательств. Что касается сквера на Звездинке, почему он почернел, липы в период цветения дают сок, который потом на эти лавки садится. С районом мы проведем мероприятия по очистке лавок и в следующем году проведем их пропитку и покраску, - заверил Максимов.