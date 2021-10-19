В Нижнем Новгороде построят два многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья

Четвертый этап адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде планируется выполнить за счет строительства двух многоквартирных домов в Автозаводском районе. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре 19 октября 2021 года.

По словам директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрия Горбунова, целевым показателем четвертого этапа программы является расселение 118 многоквартирных домов общей площадью 40 195 кв. м – таким образом будут улучшены жилищные условия 3127 человек. Дмитрий Горбунов подчеркнул, что программу планируется выполнить ускоренными темпами – на год раньше, в 2023 году.

По данным профильного департамента, в 118 домах расположено 1276 жилых помещений, из них 414 помещений – в соцнайме, 862 помещения – в собственности граждан. Для расселения нанимателей жилых помещений администрация города планирует строительство двух многоквартирных домов на муниципальных земельных участках, расположенных на улице Дружаева и на улице Героя Васильева.

По оценке директора департамента, за счет строительства двух домов будет обеспечено более 70% потребности в новом жилье для переселения граждан, остальные жилые помещения будет приобретаться по рыночным условиям.

Депутат Герман Карачевский высказал сомнения, что за счет двух домов удастся обеспечить необходимое количество квадратных метров. Он также предложил администрации города «реально оценить силы», устанавливая сроки сдачи домов в 2023 году. «Тогда необходимо ускорить прохождение проектной документации и заранее учесть все возможные проблемы с инженерными сетями», – отметил депутат.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов предложил вернуться к рассмотрению вопроса о строительстве двух домов под переселение жителей аварийного фонда после завершения их проектирования.

Постоянная комиссия также на заседании поддержала корректировку бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которым в плановых бюджетах на следующие два года предлагается предусмотреть за счет межбюджетных трансфертов расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в общей сумме 836,2 млн рублей (101,2 млн рублей – в 2022 году, 735 млн рублей – в 2023 году).