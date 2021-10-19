Рекультивация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде выполнена на 20%

Переработка более 20% от запланированного объема выполнена на Шуваловской свалке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор ГБУ НО «Экология региона» Максим Левин на заседании Гордумы по вопросам экологии, состоявшемся19 октября.

По его словам, переработано 200 тысяч тонн отходов из запланированного миллиона тонн. При переработке применяется современная технология сепарации, которая ранее не применялась в Нижегородской области.

-Свалочная масса извлекается из объекта и происходит их сепарация с помощью барабанного грохота, который фактически разделяет отходы на две фракции - мелкофракционная часть составляющая порядка 70% и крупные отходы - битый кирпич, обломки шифера, линолеум. Вот эти отходы, порядка 30% отвозят на полигон для дальнейшего захоронения. Рекультиват, который образуется, обрабатывается солями гуминовых кислот, и тем самым связываются вредные вещества в грунте-рекультиванте и он становится практически безопасным, - рассказал Левин.

Обезвреженный рекультивант прессуют. На него выкладывают 20 см растительного слоя, а поверх сажают траву.

Максим Левин добавил, что объект достаточно большой – почти 18 гектаров, но нет оснований полагать, что сроки будут нарушены. Круглосуточно на объекте работают 50человек с использованием 55 единиц техники. Закуплены дополнительные барабанные просеиватели. Объект защищен от несанкционированного ввоза отходов – установлено ограждение, ведется видеонаблюдение.

По итогам доклада члены комиссии решили провести выездное совещание на объекте.